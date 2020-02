Calcio femminile, al via il campionato regionale

COMUNICATO STAMPA– Prenderà il via questo week end il campionato regionale di calcio femminile. Sei squadre ai nastri di partenza, le stesse che hanno partecipato alla Coppa Italia Regionale: Borgo Grecanico, Cosenza, E. Coscarello, Gioiese, Valle dell’Esaro e Vibonese.

La squadra vincitrice verrà promossa al Campionato Nazionale di “SERIE C” s.s.2020/2021; in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione, sia la promozione diretta al campionato superiore che la retrocessione diretta al campionato inferiore, verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà a stilare la classifica avulsa tra le squadre interessate con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato superiore, o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione al campionato inferiore.

Così il Presidente Mirarchi: “Sono molto soddisfatto di questo nuovo inizio e la speranza è che possa essere il punto di partenza per una crescita esponenziale nel nostro territorio di quella che è “l’altra metà del calcio”. Un augurio alle società ed a tutte le ragazze partecipanti di un campionato giocato all’insegna dell’amicizia e dello sport”. La prima giornata prevede due anticipi al sabato ed una gara la domenica, tutte con inizio fissato alle ore 15:00: sabato la Gioiese ospiterà l’Eugenio Coscarello mentre il Borgo Grecanico andrà a far visita alla Vibonese. Domenica derby tra le “lupe” del Cosenza e del Valle dell’Esaro.