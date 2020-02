Bari, Di Cesare non molla: “Lotteremo fino alla morte per vincere il campionato”

Il distacco dalla capolista Reggina è tornato ad essere importante, ma il Bari non molla di un millimetro. A rilanciare le ambizioni biancorosse è capitan Valerio Di Cesare, intervenuto ai microfoni di RadioBari.

Di Cesare è rientrato nel derby col Monopoli, superando un problema fisico.

“Sto sicuramente meglio- si legge su tuttobari.com-però ho ancora un po’ di fastidi. Speriamo passino. Cosa ci manca per il salto di qualità? Sono venti partite che non perdiamo, stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo a otto punti dalla Reggina, prima eravamo a dieci: l’obiettivo è il 25 aprile, lotteremo fino alla morte per vincere il campionato. Non dovessimo riuscirci ci saranno i play-off. Romizi? Con Marco abbiamo vissuto un anno e mezzo, ha fatto tanto per il Bari, sarà un piacere rincontrarlo”.