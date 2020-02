Catania, Bojinov può sfumare: lo aspettano in B…

I prossimi avversari della Reggina sembravano pronti per chiudere con l'attaccante bulgaro, ma devono fare i conti con dei pretendenti dell'ultima ora.

“Vado a Catania, Lucarelli ha dimostrato di volermi prima della fine della stagione”. Così l’ex Juventus e Manchester City Valeri Bojinov, ai microfoni di Sportal. Una notizia che ha fatto molto clamore, trattandosi di un calciatore che in serie C potrebbe fare la differenza, ma nelle ultime ore le sicurezze hanno lasciato spazio ai dubbi.

I rossazzurri, prossimi avversari della Reggina, rischiano di vedere sfumare l’attaccante di nazionalità bulgara, sul quale ci sono club di categoria superiore, così come ammesso dal tecnico dei siciliani, Lucarelli. “Bojinov? Il volo Sofia-Roma l’ha fatto. La Carriera parla per lui- si legge su tuttoc.com-ed è integro: normale che abbia deciso di prendersi un po’ di tempo per riflettere. È da sottolineare che, nonostante tutto, lasci aperta la porta anche a noi. Altri offrono cinque volte di più”.

Tra i club che offrono di più, pare proprio ci sia il Pescara. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancazzurri avrebbero già sorpassato la società etnea, ed aspettano Bojinov domani in Abruzzo per le visite mediche.