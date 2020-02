Reggina, a Catania con un Sounas in più…

Per un’assenza pesante, un recupero altrettanto importante. Al Massimino di Catania la Reggina sarà costretta a rinunciare al proprio capitano, dal momento che Ciccio De Rose è stato fermato per una giornata. Di contro, Mimmo Toscano potrà contare sul ritorno di Dimitrios Sounas, assente lunedì sera contro la Ternana, anch’esso per squalifica dovuta a somma di ammonizioni.

Il centrocampista greco (18 presenze e 2 gol fino ad oggi), in questo inizio di 2020 ha confermato le sue enormi potenzialità, segnalandosi tra i più in forma dell’intero reparto.

Per la capolista “un’arma in più”, da utilizzare sia come interno che come trequartista, considerato che la duttilità è pari alla tecnica.