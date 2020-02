La Reggina e i cartellini gialli: new entry tra i diffidati

Verso Catania-Reggina, sono sempre tre i giocatori che verranno automaticamente squalificati in caso di ammonizione.

Capitan Ciccio De Rose non fa più parte della lista dei calciatori amaranto diffidati. Si tratta di una “uscita” amara, visto che il centrocampista salterà, sanzionato col giallo durante il big match tra Reggina e Ternana, salterà per squalifica la trasferta di Catania, avendo oltrepassato il limite di ammonizioni.

In vista del match del Massimino, il numero di diffidati non cambia, rimanendo fermo a quota tre.

Ad Alberto De Francesco e Reginaldo, nella lista si è infatti aggiunto Marco Rossi, anch’esso sanzionato col quarto cartellino giallo. I tre giocatori dunque, verranno automaticamente squalificati per un turno in caso di ammonizione, e salterebbero il match casalingo contro la Paganese, in programma all’Oreste Granillo domenica 23 febbraio.