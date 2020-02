Reggina, Toscano: “Ternana? Se c’è da battagliare battaglieremo. Pensiamo a noi stessi”

Alla vigilia del big match di domani con la Ternana, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione locali per la consueta conferenza stampa pre-partita.

Di seguito, le sue parole:

Sulla gara di domani – “Battagliare fino alla fine è una caratteristica di una squadra che vuole arrivare fino alla fine e noi l’abbiamo. Quella di domani è una partita bella da giocare, mi auguro ci sia una grande cornice di pubblico come in occasione della gara con il Bari. La Ternana ha costruito un organico per arrivare prima e cercherà di riaprire tali possibilità. La Reggina deve essere la Reggina che c’è stata sempre, che riesce ad entusiasmarsi ed entusiasmare, carica e determinata. Se c’è da battagliare, battaglieremo. L’importanza della gara è tanta. Ogni vittoria inizia ad essere importante perchè le partite, con il passare delle giornate, diminuiscono. Dal primo giorno ho capito che questa squadra potesse avere l’identità che ha oggi”.

Sulla formazione – “Le scelte non saranno in base alle assenze della Ternana ma in base ad un determinato tipo di partita che vorremmo fare. Sulla formazione di domani ho le idee abbastanza chiare”.

Pensare a se stessi – “Quello che dicono gli altri a noi interessa sempre poco, quello che abbiamo ottenuto finora lo abbiamo sudato sul campo. Dovremo fare la nostra gara, con il coraggio che ha contraddistinto questa squadra finora. Sono partite in cui bisogna arrivare sereni e sicuri di sé”.

Indisponibili – “Non ci saranno Doumbia e Bresciani. I dubbi sono legati a Garufo e Rolando. Domani al risveglio valuteremo la loro convocazione”.

Passato ternano – “Sicuramente alla Ternana mi legano dei ricordi belli, abbiamo fatto due anni straordinari, ma i sentimenti che ho oggi, da reggino, sono ancora più forti”.

Sul “Granillo” – “Il “Granillo” deve incidere così come ha sempre inciso in casa, ma anche fuori. Invito tutti a sostenere la squadra anche domani”.

Sul risultato di Monopoli-Bari – “Non inciderà mentalmente. Pensiamo a noi stessi ed alla nostra partita”.

Sulla Ternana – “Ad oggi, rispetto al Bari, la Ternana ha cambiato modulo diverse volte. Noi dobbiamo essere bravi a capire il contesto di gioco ed essere molto reattivi, perchè potrebbe essere una partita a scacchi. Vedo comunque i ragazzi molto concentrati e sul pezzo“.