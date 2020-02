Reggina, due dubbi e tre assenze in vista della Ternana

Manca sempre meno al big match di domani sera tra Reggina e Ternana, con le due squadre pronte a darsi battaglia in un “Granillo” che si preannuncia infiammato.

Tre assenze sicure in casa amaranto per la sfida di domani, con mister Toscano che dovrà fare ancora una volta a meno degli infortunati Doumbia e Bresciani, i cui tempi di recupero sono ancora lunghi.

Assenza di spessore sulla trequarti, dove non ci sarà Sounas, squalificato in seguito alla quinta ammonizione rimediata domenica scorsa a Vibo.

I dubbi, invece, restano sulle corsie esterne e rispondono ai nomi di Garufo e Rolando. Il primo ha ripreso ad allenarsi con la squadra in settimana, mentre il secondo ha continuato a lavorare a parte in seguito alla botta accusata domenica contro la Vibonese.

Per i due giocatori, come detto dallo stesso Toscano in conferenza stampa, le loro condizioni saranno valutate nella mattinata di domani.