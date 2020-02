Ternana, Gallo: “Al Granillo per giocare al calcio…”

Rossoverdi a viso aperto, in una sfida che vale tantissimo. Questo il pensiero di Fabio Gallo, alla vigilia di Reggina-Ternana.

“L’importanza della partita è chiara- si legge su ternananews.it- ma le altre partite sono importanti e lo abbiamo visto domenica. Se vinci anche gli scontri diretti, accorci sempre le distanze, ma il campionato nel suo percorso ti fa trovare delle trappole impensabili. Come giocheremo? Si entra al Granillo e si gioca al calcio, le nostre qualità sono ben chiare a tutti. Se facessimo l’errore di andare a giocare sotto l’aspetto fisico e del temperamento saremmo perdenti”.

La bolgia del Granillo, per Gallo sarà uno stimolo in più. “I ragazzi devono esaltarsi per l’ambiente contro di noi, che però ti deve dare stimolo per metterti in mostra. Reggina aggressiva? E’ una squadra che ha sempre giocato per attaccare e vincere, mi aspetto una partita solita, una squadra che verrà per vincere la partita. Loro attaccano col 3-4-1-2 e difendono con il 3-5-2. Mi aspetto quello perché la Reggina ha giocato sempre in questo modo”.