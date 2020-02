Reggina-Ternana, si viaggia verso i diecimila: ma il numero salirà…

Ancora una volta, per l’ennesima volta. Lunedì sera, nella sfida tra Reggina e Ternana, lo stadio Granillo offrirà uno spettacolo da categoria superiore.

La prevendita, iniziata giovedì mattina, in questi due giorni ha fatto registrare una discreta risposta della tifoseria amaranto: i biglietti “staccati” tra punti vendita e piattaforma online, stando a quanto raccolto, dovrebbero aggirarsi intorno ai quattro mila, che sommati ai quasi seimila abbonamenti già sottoscritti, assicurano già una presenza di circa diecimila spettatori.

Un numero che andrà certamente ad aumentare tra domani e lunedì. Da valutare se si riuscirà o meno a raggiungere il record che appartiene ai 16.092 spettatori di Reggina-Bari (non facile, visto che da Terni, complice il giorno lavorativo, è atteso un numero abbastanza esiguo di tifosi), ma di sicuro il colpo d’occhio sarà notevole. Anche in questa occasione la Curva Sud, cuore pulsante del tifo reggino, dovrebbe far registrare il sold out.