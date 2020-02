[AUDIO] Ludos Ravagnese-Africo sospesa, le dichiarazioni di Versaci e Verduci

Sarà il Giudice Sportivo, a decidere il destino di Ludos Ravagnese-Africo. La sfida è stata sospesa al 22′ del primo tempo dal direttore di gara, signor Plati di Catanzaro, il quale ha rimandato tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, dopo aver estratto due cartellini rossi all’indirizzo dei padroni di casa, espellendo prima mister Aquilino e poi capitan Cutrupi. Qualche istante prima, il portiere della Ludos Ravagnese aveva parato per due volte un calcio di rigore agli ospiti (la prima parata era stata vana, in quanto l’arbitro ha fatto ripetere il tiro dagli undici metri).

Nel post partita di Universo Dilettanti, sono intervenuti prima il presidente dell’Africo, Domenico Versaci, e poi il direttore generale della Ludos, Enzo Verduci.

“L’Africo non è assolutamente coinvolto in questa vicenda-ha dichiarato Versaci-, né direttamente né indirettamente. Il problema è stato tra la Ludos Ravagnese e la terna arbitrale, dopo il calcio di rigore sbagliato da noi. Abbiamo chiesto spiegazioni all’arbitro, il quale ci ha detto che non c’erano le condizioni per andare avanti. Cosa ci aspettiamo? Io non sono il Giudice Sportivo, sarà lui a decidere se la gara sarà ripetuta o ci sarà lo 0-3 a tavolino. Di sicuro non c’è stato nessun problema tra le due società”.

Successivamente, è toccato a Verduci. “Non è successo niente. Dopo un rigore fatto ripetete due volte, dalla nostra panchina ci sarà stata qualche frase ma nulla più. Da lì c’è stato il rosso verso il nostro allenatore, che non aveva detto nulla, e verso il capitano. Subendo due rigori e due espulsioni, sarà volata qualche parola, ma nulla di più. Le forze dell’ordine non sono neanche entrate in campo. Ci sono le immagini. Questo signore ha mortificato un paese intero, ci ha mortificati come padri di famiglia. Faremo reclamo e andremo a Catanzaro, se non otterremo giustizia la squadra sarà ritirata dal campionato”.

