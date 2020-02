Caos Avellino, contestazione della tifoserie fuori dal Partenio

Situazione incandescente ad Avellino. Le continue peripezie societarie hanno portato la tifoseria organizzata a decidere di disertare le gare dei biancoverdi a cominciare dalla trasferta di domani sul campo della Virtus Francavilla.

Come se non bastasse il durissimo comunicato emanato nei giorni scorsi, i supporters campani stanno mettendo in atto una veemente contestazione presso lo stadio Partenio.

“Una delegazione della tifoseria biancoverde- si legge su tuttoavellino.it-si è portata alla porta carraia, lato ingresso Curva Sud, per impedire l’ingresso allo stadio dei soci. L’esasperazione ha superato i livelli di guardia, i tifosi hanno perso la pazienza di fronte al teatrino infinito che vede protagonisti Circelli e Izzo, con il secondo che ha inviato l’ultimo ultimatum al socio in uscita: presentarsi lunedì dal notaio, a Napoli, per la firma sul passaggio di consegne delle quote in possesso di Circelli e Riccio.

I colleghi irpini, riportano anche dell’esplosione di alcune bombe carta all’esterno dell’impianto.