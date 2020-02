Corriere dell’Umbria: “Reggina-Ternana può essere decisa nei minuti finali…”

Secondo il Corriere dell’Umbria, la partitissima di lunedì tra Reggina e Ternana può risolversi nella classica zona Cesarini.

Un’ipotesi, quella dei colleghi umbri, che trova conforto nei dati delle due squadre.

“Il campionato della Ternana arriva ad un punto di svolta- si legge su tuttoc.com- e il match di lunedì contro la Reggina, con ogni probabilità, si deciderà nel secondo tempo e in particolare nei minuti finali. A dirlo sono i numeri del campionato pubblicati dal sito ufficiale della Lega, che mettono in evidenza come entrambe le formazioni che al Granillo si contenderanno punti fondamentali per puntare ai piani alti della classifica, abbiano concentrato la maggior parte del proprio bottino di reti nell’ultimo quarto d’ora dei match. Per di più, se si considerano le classifiche parziali del campionato, risulta che la squadra allenata da Toscano, se le partite finissero nei primi 45 minuti, sarebbe comunque al primo posto mentre quella di Gallo piomberebbe al sesto posto, calando così di tre posizioni“.