Reggina, Cozza: “Ternana alla portata, ma niente calcoli”

Un suo calcio di rigore, unito alla prodezza di Dionigi, nel dicembre del 2001 consentì alla Reggina di ottenere quella che ad oggi è l’ultima vittoria sulla Ternana. Ciccio Cozza, attuale capo scouting del settore giovanile amaranto, ha parlato del big match contro i rossoverdi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Penso sia una gara alla nostra portata, rispetto a quella giocata con il Bari. Il risultato di Monopoli potrà avere un peso lunedì? Dobbiamo guardare in casa nostra cercando di attaccare sin dai primi minuti. Giochiamo davanti al nostro pubblico e sarebbe sbagliato fare calcoli. L’esito del derby di Puglia non ci dovrà minimamente interessare. La Ternana in attacco è forte mentre in difesa, nelle precedenti uscite, ha mostrato qualche crepa“.

Sulla gara vinta nel 2001. “In quella squadra militavano Miccoli, Jimenez e D’Aversa, che commise il fallo da rigore sul sottoscritto”.

Quale futuro per il settore giovanile? “L’obiettivo- si legge nell’intervista a cura del collega Natalino Licordari– è quello di farlo tornare allo splendore di tanti anni fa. C’è da lavorare sodo, ma siamo a buon punto. Con i miei collaboratori stiamo portando avanti una programmazione a 360 gradi. Nel corso di questa settimana due ragazzi del 2005 si sono allenati con la prima squadra”