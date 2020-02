Reginaldo ci crede: “Digiuno di gol? Proverò ad interromperlo lunedì”

Adesso che si trova in vetta, la Reggina vuole restarci fino all’ultima giornata. Così Reginaldo Ferreira da Silva, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Tutti, forse, si aspettavano un girone di ritorno alla stessa stregua dell’andata– dichiara-ma noi sapevamo che non sarebbe stato così. Ci sarà da soffrire, ma consapevoli di quello che stiamo facendo non molleremo. Ad inizio torneo nessuno aveva indicato la Reggina tra le candidate, perché le favorite per vincere il torneo erano Bari, Ternana e Catanzaro. Ora che siamo davanti a tutti, proveremo a raggiungere la meta“.

Il digiuno di gol non preoccupa l’attaccante. “Per ogni attaccante il gol è il massimo- si legge nell’intervista realizzata dal collega Lorenzo Vitto- ma sono consapevole che il nostro è un gioco di squadra. Ci proverò ad interrompere il digiuno lunedì sera. A me piace mandare a rete un compagno e mi rende felice e contento anche se non riesco a segnare. Io e Denis insieme dall’inizio? A Vibo è stata la prima volta, stiamo per affinare i movimenti ma l’intesa c’è“.

Dal Veneziani al Granillo. Tra domenica e lunedì, il girone C prevede due big match. “Bari-Monopoli? Conoscere già il risultato quando scenderemo in campo lunedì, può incidere e no, ma il nostro motto è quello di non guardare gli altri. La Ternana? Sarà una gara tosta, sono queste le partite elettrizzanti da giocare. Proveremo a dare una grande gioia ai nostri tifosi, che in casa e fuori riescono a darci un grande sostegno“.

Sul futuro. “A Reggio sto bene, ho un’opzione per il rinnovo automatico in caso di promozione in B“.