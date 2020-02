Serie C girone C, è la giornata dei big match: pronto il sold out per Monopoli-Bari

Non solo Reggina-Ternana. La venticinquesima giornata del girone meridionale di serie C mette in evidenza un altro big match, ovvero Monopoli-Bari. A dividere le due compagini, solo tre punti: la corazzata biancorossa insegue la Reggina a -6, mentre il gabbiano, dopo aver stupito tutti, si presenta all’appuntamento da quarto in classifica.

Entrambe le tifoserie, unite dall’amicizia, si sono già mobilitate. Come di consueto la tifoseria barese ha polverizzato i biglietti destinati agli ospiti (700), e prenderà posto anche in altri settori dello stadio, per un totale di circa 2.000 biancorossi. Entusiasmo alle stelle anche per i supporters biancoverdi, che se fino ad oggi si sono dimostrati “tiepidi” verso i loro beniamini (il poco seguito ha portato alle dimissioni dell’ad Laricchia), questa volta hanno risposto per il meglio: il Veneziani è dunque vicino al sold out, così come comunicato dal Monopoli sono disponibili ancora pochi biglietti di Curva Sud.

Calcio d’inizio domenica alle ore 19:30, con la Reggina che sarà ovviamente spettatrice interessata, in attesa di scendere in campo lunedì.