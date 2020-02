Catania, per l’attacco arriva un calciatore seguito questa estate dalla Reggina…

Il mercato di gennaio, pesantemente condizionato dalle difficoltà economiche, aveva di fatto privato il Catania di una prima punta di ruolo. Una lacuna a cui gli etnei hanno rimediato oggi, pescando dalla lista svincolati.

Non si tratta di Daniele Cacia, ex Reggina che era stato seguito dal club siciliano ma che aspetta ancora una chiamata dalla B dopo aver rescisso col Piacenza. A rinforzare le fila rossazzurre è Steve Beleck, classe ’93 disponibile anch’esso a parametro zero dopo essersi svincolato dal Rieti, nelle cui fila aveva messo a segno 2 gol in 18 partite (l’ex Fiorentina ha firmato fino a giugno).

Beleck era stato seguito ad agosto anche dalla Reggina, che ha successivamente mollato la pista relativa al camerunense (con passaporto francese), una volta resasi conto della possibilità di arrivare a German Denis.