Rieti, niente da fare: ricorso respinto, laziali sempre all’ultimo posto del girone C

Serie C girone C, confermati i 4 punti di penalizzazione agli amarantocelesti.

Disco rosso per il Rieti. I laziali rimangono all’ultimo posto della classifica del girone meridionale di serie C, a causa della penalizzazione di 4 punti derivante dalle irregolarità nei pagamenti ai propri tesserati. Gli amaranto-celesti, che in caso di esito positivo avrebbero scavalcato sia Sicula Leonzio che Rende, hanno annunciato un nuovo ricorso.

Di seguito, il comunicato.

Il Football Club Rieti comunica che il ricorso riguardante i punti di penalità comminati alla società per la violazione della scadenza federale sui pagamenti relativa ad ottobre 2019 è stato Respinto. Il Club informa che, dopo tale sentenza, sarà presentato un nuovo ricorso al collegio di garanzia del CONI.