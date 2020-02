Catania-Reggina, trasferta consentita solo ai possessori di tessera

Niente vendita libera ai sostenitori reggini, in vista della trasferta di Catania. Così come accade ormai da anni, al Massimino potranno recarsi solo i tifosi amaranto muniti di tessera del tifoso. Ciò significa che la compagine dello Stretto sarà seguita al massimo da una sparuta rappresentanza, visto che la Curva Sud di Reggio Calabria ha sempre boicottato la tessera, sin dal sorgere della stessa.

Ad onor di cronaca, ricordiamo che in occasione della gara d’andata, all’Oreste Granillo, la trasferta fu vietata completamente agli ospiti, e neanche i tifosi etnei tesserati potettero accedere al settore ospiti.

Di seguito, il testo in cui l’Osservatorio ha messo a conoscenza delle restrizioni inerenti il match tra i rossazzurri e gli amaranto.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in seguito alla riunione dello scorso 5 febbraio, ha adottato la seguente determinazione in merito alla gara tra Catania e Reggina, in programma il prossimo 16 febbraio e valida per la settima giornata di ritorno del girone C:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Reggio Calabria ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione della S.C. Reggina 1914;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.