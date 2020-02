Visti da vicino: la Ternana raccontata da Stefano Bentivogli (TernanaNews.it)

Reduce da due pareggi consecutivi a reti bianche, per la Ternana si avvicina l’impegno casalingo contro la Reggina, valevole per la 25^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma lunedì alle 20:45, abbiamo contattato Stefano Bentivogli, collega di TernanaNews.it, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

IL GIUDIZIO – “Fino ad oggi il campionato della Ternana è stato positivo, nonostante la squadra abbia fallito alcune partite, specialmente in casa. Il cammino della Reggina rischia di offuscare quanto di buono fatto dalla Ternana ma, in linea di massima, il campionato dei rossoverdi è stato fino ad oggi buono, sempre tenendo conto che si sono attraversati periodi buoni da meno buoni”.

L’UMORE DELLA PIAZZA – “L’umore è buono. La gente giudica in modo positivo il cammino della Ternana. Nota che la squadra si impegna, puo’ sbagliare, ma da il massimo. Questo è molto apprezzato dai tifosi che, al di là dei risultati, notano l’impegno e la volontà della squadra di mettercela tutta”.

IL MERCATO – “E’ arrivato Verna nelle battute finali per via delle condizioni precarie di Proietti e Salzano che non sono al meglio, oltre alle squalifiche che arriveranno, prima o poi, a Paghera e Palumbo. La Ternana si sarebbe trovata senza centrocampo. Si è cercato anche un centrale per far fronte all’infortunio di Suagher, ma alla fine la Ternana non ha trovato giocatori migliori di quelli che ha già in rosa. Sapevamo che sarebbe stato un mercato immobile, le operazioni in entrate erano legate a quelle in uscita e nessun rossoverde, nonostante le offerte, è voluto andare via. Anche questo è un segnale importante per l’aria che si respira a Terni”.

COSA VA E COSA NON VA – “E’ migliorata molto la fase difensiva, la Ternana prende meno gol rispetto al girone di andata. In attacco invece, si fa più fatica. Non c’è continuità e quando non segna un attaccante non segnano nemmeno gli altri. E’ un aspetto sul quale la squadra deve migliorare, a volte sembra mancare cattiveria sotto porta, cosa invece determinante soprattutto in C”.

OCCHIO A… – “Il giocatore più in forma è sicuramente Palumbo, un giocatore che fa la differenza, di categoria superiore”.

LA CLASSIFICA VISTA DA TERNI – “Non c’è molto ottimismo per il primo posto, la Reggina ha ormai preso il largo. Si pensa molto alla Coppa Italia che potrebbe dare un vantaggio per i play-off. La Reggina è una grande squadra, i tifosi sperano che si possa giocare una partita regolare, pulita, senza episodi arbitrali favorevoli o sfavorevoli verso nessuno”.

SITUAZIONE INDISPONIBILI – “Contro la Reggina non ci sarà Torromino, addirittura squalificato per due giornate pur non essendo stato espulso, poi gli infortunati Suagher e Damian. Salzano è tornato proprio oggi ad allenarsi con la maschera protettiva e la sua presenza è in dubbio, ma potrebbe esserci. Proietti invece sta recuperando dall’infortunio, anche lui dovrebbe esserci anche se non nella miglior condizione fisica”.

Si ringrazia il collega Stefano Bentivogli per la disponibilità.

A.C.