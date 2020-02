Fabio Artico: “La Ternana al Granillo deve per forza vincere, alla Reggina può bastare il pari”

Fabio Artico alla Gazzetta del Sud: "Ho sempre pensato fin dall'inizio che Reggina, Bari e Ternana avrebbero lottato per raggiungere la promozione diretta".

Bomber della Reggina che conquistò la prima, storica promozione in A, Fabio Artico oggi è il direttore sportivo dell’Alessandria. L’amatissimo ex amaranto, che ha vestito anche la maglia dei rossoverdi, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud. Insieme al collega Natalino Licordari, Artico ha rivissuto anche quell’indimenticabile Reggina-Ternana del 1999, quando, ad una giornata dalla fine, un suo gol consentì alla compagine dello Stretto di riacciuffare le Fere e di presentarsi a Torino da quarta in classifica…

MATCH EQUILIBRATO-Mi auguro sia una gara piacevole. La Ternana è un’ottima squadra, con tanti elementi esperti, ma la Reggina non è da meno. Potrebbe essere decisa da un’episodio, una palla inattiva, una deviazione involontaria o uno spunto individuale. Nei confronti equilibrati può accadere che decidano gli episodi. Conterà anche l’aspetto psicologico. Gli amaranto comunque meritano di stare in testa. Hanno una società solida alle spalle e questo è il presupposto per raggiungere determinati risultati. L’avvento del patron Gallo ha ridato entusiasmo all’intera città.

TERNANA CONDANNATA A VINCERE-Gli umbri dovranno per forza vincere, il pari servirebbe a poco. Alla formazione di Toscano, invece, un punto potrebbe andar bene. Ho sempre pensato fin dall’inizio che Reggina, Bari e Ternana avrebbero lottato per raggiungere la promozione diretta. Troppo netto il divario con le altre compagini. Toscano è comunque il valore aggiunto della Reggina e parliamo di un allenatore preparato e profondo conoscitore della categoria.

TRA MARZO ED APRILE…Svolta per la promozione vicina, dal momento che oltre a Reggina-Ternana c’è Monopoli-Bari? Non penso. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti. Complimenti anche al team di Scienza che sta disputando un torneo esaltante. I biancorossi baresi non avranno vita facile domenica. Ancora la stagione è lunga, i mesi determinanti saranno marzo e aprile. Corazza mi ha sorpreso. Simone è bravo, anche se adesso sta vivendo un momento di flessione. Si riprenderà presto. Il tecnico fa bene a puntare su di lui.

98/99, IL GOL DI ARTICO ALLA TERNANA-Difficile dimenticare quel pomeriggio. Si stava perdendo e grazie a quel gol riuscimmo a presentarci a Torino con una lunghezza di vantaggio sul Pescara. Il “Granillo” era gremito, ma entrammo in campo contratti. Segnò prima Borgobello, ma fortunatamente riuscimmo a conquistare un punto pesantissimo. Al “Delle Alpi”, nell’ultima giornata, fu l’apoteosi. Se ripenso a quei momenti mi vengono i brividi. Ricevemmo un’accoglienza straordinaria in aeroporto. Un’intera città scese in piazza. Rivolgo sentiti auguri al Presidente Foti che ha da poco compiuto 70 anni.