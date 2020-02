Reggina, terzo giorno di allenamento in vista della Ternana: il report

Questa mattina la Reggina è scesa in campo al Centro Sportivo Sant’Agata per il terzo giorno di allenamento in vista del big match di lunedì sera con la Ternana.

Subito un sorriso per gli amaranto, legato al ritorno in campo di Garufo in seguito allo stop delle ultime settimane. L’esterno siciliano si è allenato con grande intensità, tornando in campo carico ed in buona condizione fisica.

Gli uomini di mister Toscano sono scesi in campo intorno alle 10, iniziando la seduta con una corsetta leggera, seguita dai vari esercizi a ostacoli con slalom e scatti (non svolti da Denis, De Rose, Gasparetto e Rossi).

Successivamente si è passati ad esercizi di controllo e trasmissione palla, scambi veloci e dai e vai. Dopo il lavoro tecnico spazio a quello tattico, con De Rose e compagni che hanno lavorato circa la fase di costruzione del gioco, finalizzato con le conclusioni a rete. A chiudere la sessione di allenamento è stata la consueta partitella finale.

Sono rientrati in gruppo Liotti e Rossi, assenti nella seduta di ieri a scopo precauzionale. Restano out gli infortunati Rolando, Doumbia e Bresciani, mentre nella seduta odierna non si è visto Guarna, alle prese con un leggero attacco febbrile che, comunque, non dovrebbe mettere a rischio la sua presenza contro le Fere.

A.C.