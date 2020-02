Rubin-Liotti, una poltrona per due…

Matteo Rubin o Daniele Liotti. Questo il principale ballottaggio per mister Toscano, il quale dovrà valutare chi schierare dal 1′ sulla fascia sinistra nel big match di lunedì sera contro la Ternana.

Con lo stop di Rolando (più volte spostato a sinistra) che si aggiunge a quelli di Garufo e Bresciani, il tecnico amaranto, con molta probabilità, per il match di lunedì avrà a sua disposizione soltanto due esterni di ruolo, entrambi operanti sulla fascia sinistra.

Si tratta proprio di Rubin e Liotti, in due per una maglia da titolare. Il primo ha totalizzato finora 7 presenze, vedendosi per l’ultima volta in campo contro la Sicula Leonzio, dove non aveva del tutto stupito. Per il secondo, invece, un filotto di cinque presenze in amaranto, sempre in campo dal suo arrivo ma senza mai lasciare il segno e disputando prestazioni mediocri.

Per la sfida con la Ternana, dunque, si accende il ballottaggio sulla fascia sinistra che, ad oggi, vede favorito l’esterno veneto di Bassano del Grappa (Rubin), apparso particolarmente in palla e determinato nelle ultime sessioni di allenamento.

Quattro giorni alla super sfida del “Granillo”, tra dubbi e certezze, tra ballottaggi e conferme. E sulla fascia sinistra, tra Rubin e Liotti, è già “una poltrona per due”…

