Reggina, secondo giorno di allenamento in vista della Ternana: il report

Questa mattina la Reggina è tornata in campo al Centro Sportivo Sant’Agata per il secondo giorno di allenamento in vista del big match di lunedì con la Ternana.

Gli uomini di mister Toscano sono scesi in campo solo intorno alle 11:30, dopo aver sostenuto la seduta video presso i locali adiacenti al campo numero uno.

Una volta entrati all’interno del rettangolo verde, capitan De Rose e compagni hanno iniziato a svolgere qualche esercizio ad ostacoli, con slalom e scatti annessi. Lavoro a parte anche per Denis, il quale, sceso in campo in un primo momento, non ha svolto gli esercizi con i compagni. Ha lavorato a parte anche Bertoncini, il quale, eccetto qualche esercizio, ha svolto differenziato.

Successivamente, si è passati al lavoro con le fasce elastiche, con le quali si è lavorato a gruppi di due persone (come in foto).

L’organico è stato poi diviso, così da formare due squadre e lavorare circa il possesso palla e la conclusione in porta, il tutto attraverso un sostanziale gioco di sponda. La sessione si è conclusa poco prima delle 13, quando la squadra ha fatto rientro negli spogliatoi dopo la consueta partitella finale (alla quale non hanno preso parte sia Denis che Bertoncini).

Assenti in sei quest’oggi: oltre a Doumbia, Bresciani, Garufo e Rolando (presente al centro sportivo), questa mattina non si sono visti neppure i vari Rossi e Liotti (clicca qui per saperne di più). Aggregato alla prima squadra tre ragazzi del settore giovanile, tra cui il difensore Tutino della Berretti.

A.C.