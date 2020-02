Reggina, le ultime dall’infermeria dopo l’allenamento odierno: assenti in sei

Secondo giorno di lavoro per la capolista Reggina, mentre bussa alle porte il big match di lunedì. Disco rosso per sei calciatori, altri due hanno lavorato a parte.

Reggina in campo questa mattina, a quattro giorni dalla sfida contro la Ternana. Un allenamento caratterizzato nuovamente dal freddo gelido, mentre nelle fila della capolista si registrano altre assenze..

Scontate quelle di Doumbia e Bresciani, i quali salteranno sicuramente la partita contro i rossoverdi. Si è rivisto al centro sportivo Rolando, ma l’ex Carpi non è sceso in campo assieme ai compagni (dovrebbe farlo domani, al pari di Garufo). Gli assenti dell’ultima ora sono invece Rossi e Liotti, ma sia nell’uno che nell’altro caso il forfait è riconducibile a motivi meramente precauzionali, un po’ come successo per Sounas nei giorni antecedenti la gara di Vibo Valentia.

Lavoro a parte infine, per Bertoncini e Denis, ma anche per il difensore e l’attaccante si è trattato solo di una normale “tabella di marcia” che non desta preoccupazioni. A breve, su RNP, il report completo dell’allenamento.

