Locri, l’appello ai tifosi in vista del derby con la Bovalinese: “Per la nostra storia…”

Posta in palio altissima, nel derby tra Locri e Bovalinese. I padroni di casa sono costretti a vincere per non dire definitivamente addio alla zona playoff, ma anche gli ospiti hanno assoluto bisogno di punti, per alimentare le loro chance di salvezza.

Un derby in tinte amaranto, che aprirà la ventunesima giornata del torneo di Eccellenza calabese, andando in scena di sabato. In vista dell’evento, l’Ac Locei 1909 ha chiamato a raccolta i tifosi attraverso la propria pagina facebook.

“Il Locri è la metafora delle gioie e dei dolori- si legge nel post, all’interno del quale campeggia una spettacolare coreografia degli Ultras in un derby col Siderno di due anni fa-. Il Locri è l’euforia e la preoccupazione, il Locri è la vittoria e la sconfitta del e nel cammino. Il Locri è amicizia e discussione. Il Locri è LOCRI! Il Locri è #OgniMomentoCheVivo. Sabato per la nostra storia, per il nostro colore e per il nostro essere innamorati sosteniamolo al Macrì tutti insieme!”.