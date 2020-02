Reggina: Bellomo e Corazza vogliono tornare decisivi, con la Ternana può toccare di nuovo a loro…

Il fantasista e l'attaccante hanno vissuto un inizio di girone di ritorno in sordina, ma la loro qualità potrebbe essere un'arma in più da riproporre sin dall'inizio.

Un inizio di 2020 in sordina, per due grandi protagonisti il cui valore non può essere messo in discussione neanche per un attimo. Nicola Bellomo e Simone Corazza, potrebbero rappresentare la doppia novità di Toscano per quanto riguarda la formazione da contrapporre alla Ternana.

Il fantasista barese, dopo due panchine consecutive, scalpita per tornare ad agire sulla trequarti, alle spalle del duo offensivo: l’assenza di Sounas porta al ballottaggio tra il numero 10 e Rivas, con il numero 10 che ad oggi appare favorito.

Dopo la panchina di Vibo, anche “Joker” Corazza è pronto a tornare dal calcio d’inizio, alla ricerca di un gol che manca ormai da sette partite: l’ex Piacenza dovrebbe essere preferito a Reginaldo, e fare da partner ad un Denis che in questo periodo sembra davvero inamovibile.

A.C.