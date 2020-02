Ternana-Reggina, il doppio ex Brevi: “Chi vince darà un segnale importante”

Ezio Brevi a ternananews.it: "Domenica per la Ternana c'era un rigore solare, ma il discorso arbitri non deve diventare un alibi. A Reggio è tornato l' entusiasmo, questa estate mi hanno cercato...".

Con la Ternana dal 97 al 99 e dal 2002 al 2004, con la Reggina dal ’99 al 2001 negli anni d’oro della A. Così come Benito Carbone (clicca qui), Ezio Brevi è uno dei doppi ex della sfida di lunedì.

“La Ternana- ha dichiarato Brevi ai colleghi di ternananes.it– va ad affrontare questo match importantissimo con una certa rabbia che arriva dall’ultima partita, dove non è stato dato un rigore solare. Penso che ci sia voglia di riscattarsi per qualcosa che non è stato concesso. Si giocherà in una cornice e in un contesto dove è sempre piacevole giocare. A Reggio quando c’è entusiasmo si fa in fretta a riempire lo stadio”.

Al di là del rigore negato ai rossoverdi, il discorso relativo agli arbitraggi non va esasperato. “Non vorrei che possa diventare un alibi– ha proseguito l’ex centrocampista ai microfoni di Stefano Bentivogli- perché alla fine non aiuta nessuno. Anche se le cose sono chiare ed evidenti bisogna cercare di reagire nell’immediato”.

Che partita sarà quella di lunedì? “La partita con la Reggina mi auguro possa essere una partita giocata a viso aperto, in cui i tre punti siano la posta migliore per entrambe le squadre, perché significherebbe dare un segnale importante al campionato. E’ una trasferta difficile, dove il contesto è di tifosi con numeri importanti”.

In estate, Brevi è stato vicino a riabbracciare l’amaranto. “Si, proprio questa estate c’è stata questa possibilità, pero’ ho deciso di voler stare a casa per tanti motivi, perché alla fine il mio percorso da calciatore mi ha fatto girare tanto, al momento le mie priorità sono altre. Quindi ho deciso di non approfondire il discorso con la Reggina anche se li ringrazierò sempre anche solo per il pensiero”.