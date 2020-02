Reggina-Ternana, Gasparetto verso la conferma nel trio difensivo

Tra i migliori in campo sia contro il Bari che contro la Vibonese, l'esperto difensore si candida ad un ruolo da protagonista anche nel delicatissimo match di lunedì prossimo.

In rampa di lancio. Dopo le due prove di assoluto livello sfoderate contro Bari e Vibonese, Daniele Gasparetto potrebbe giocare la sua terza partita da titolare contro la Ternana, squadra nella quale ha militato per una stagione e mezza, prima di trasferirsi in riva allo Stretto.

Solidità, esperienza, esplosività nel gioco aereo: doti che il numero 31 ha sempre portato con sé, e che dovrebbero convincere mister Toscano a dargli nuovamente fiducia nel trio difensivo che agisce davanti a Guarna.

Dopo tanta panchina, è il momento delle luci dei riflettori. Luci che Daniele Gasparetto sta meritando, indipendentemente dalle condizioni di Bertoncini (vicino al pieno recupero, ma non ancora al cento per cento) e dall’emergenza sulle fasce che ha portato un altro potenziale “concorrente” nelle retrovie, ovvero Blondett, ad essere adattato come esterno destro.

A.C.