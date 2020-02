Storie di ex: Bergamelli, la B con gli amaranto e quel ritorno a Reggio appena sfiorato…

Toscano, Gasparetto, Rivas. Ma non solo. Per quanto riguarda gli ex di Reggina-Ternana, nelle fila rossoverdi troviamo Dario Bergamelli, con gli amaranto nel 2012/2013, in serie B. Diciannove presenze per il difensore, in una stagione che vide la compagine dello Stretto, allenata da Dionigi prima e Pillon poi, riuscire a tagliare il traguardo-salvezza all’ultima giornata.

Il classe ’87, è al secondo anno in Umbria. Titolare nella stagione scorsa, come testimoniano le 30 presenze complessive, quest’anno Bergamelli sta trovando meno spazio: dieci apparizioni in campionato, delle quali sette come titolare e tre da subentrante. Nelle ultime due gare, il calciatore nativo di Alzano Lombardo è rimasto in panchina (nonostante ciò, contro la Sicula Leonzio è stato ammonito per proteste, entrando in diffida).

Bergamelli, che ha giocato l’intero match nella sfida di andata tra i rossoverdi e gli amaranto, è già tornato al Granillo da ex, indossando la maglia del Catania. Da ricordare che questa estate ha sfiorato la seconda esperienza con la Reggina, ma alla fine le parti hanno deciso per il nulla di fatto proprio ad un passo dalla firma…