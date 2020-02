Storie di ex: Rivas e la parentesi Ternana…

L’honduregno Rigoberto Rivas, insieme a Toscano e Gasparetto, completa il tris amaranto per quanto riguarda gli ex di Reggina-Ternana.

Il giovane centrocampista scuola Inter, nella scorsa stagione, ha vissuto a Terni il suo secondo campionato da professionista dopo quello col Brescia in B, ma le cose non sono andate ne verso sperato, come testimoniano le sole 10 presenze, delle quali 5 come titolare.

Velocità, tecnica, capacità di saltare l’uomo: tutte doti che Rivas è riuscito a mostrare quest’anno sotto la guida di Mimmo Toscano, arrivando in riva allo Stretto con la formula del prestito. Le presenze sono già dodici, quando alla fine del campionato mancano ancora ben tredici turni, il tutto impreziosito da un gol e tre assist vincenti. Il fantasista classe ’98 ha sfidato la sua ex squadra al Liberati, entrando ad inizio ripresa al posto di Sounas (1-1 il risultato finale): una prestazione di livello, a dispetto del gol sciupato sul punteggio di 0-1 per gli amaranto.

Riguardo il prossimo big match, da valutare se Rivas affronterà dall’inizio i rossoverdi, oppure se, come all’andata, potrà trovare spazio dalla panchina: l’honduregno, che a Vibo è stato schierato titolare, dovrebbe essere in ballottaggio con Bellomo, vista la squalifica di Sounas.