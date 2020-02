Reggina-Ternana, il cuore di Carbone diviso a metà: “Vorrei che fossero entrambe promosse”

Il doppio ex a ternananews.it: "A me Terni è rimasta nel cuore, ma lunedì tifo per Mimmo Toscano perché lui e Napoli sono come due fratelli".

In amaranto da calciatore nel 90/91, in rossoverde da tecnico nel 2016/2017. Benito Carbone è un doppio ex della partitissima che andrà in scena lunedì al Granillo. Il classe ’71, nato a Reggio Calabria, è intervenuto ai microfoni di ternananews.it.

“Per chi tiferò? Impossibile dirlo. A me Terni è rimasta nel cuore. Non è andata come avrei voluto- si legge-ma non ha senso ora tornare su quei giorni. So solo di aver dato il massimo ma soprattutto di aver ricevuto tanto da una piazza fantastica“.

Tra Carbone e Mimmo Toscano, un rapporto che va ben oltre il contesto professionale. “Io con Mimmo ho un rapporto speciale. Per me lui e Michele Napoli sono come fratelli. Abbiamo condiviso tanto insieme. Sono stato con loro molto a lungo, abbiamo anche pensato di lavorare insieme. Mi hanno consigliato tanto quando sono stato a Terni e considero Mimmo uno degli allenatori più preparati e vincenti che io conosca”.

La speranza, è quella di vedere entrambe le squadre in B a fine stagione. “Auguro alla Ternana di giocarsela fino alla fine con la Reggina, perché se lo merita e perché ha una grande squadra e un allenatore altrettanto preparato. Ma se dico che tifo Mimmo mi capisci vero? (dice rivolgendosi all’intervistatore, ndr). Vorrei che fossero entrambe promosse. Tanto si può: basta che una delle due vinca i playoff…”.

Al Liberati finì 1-1 “…ma la mossa di Gallo-ha spiegato Carbone ai colleghi umbri- è stata più difensiva che offensiva. Per togliere il respiro e spazi alla Reggina. E’ riuscito nel suo intento. Ma servirà una cosa diversa, stavolta. E non è difficile sorprendere Toscano e il suo staff”.

Di sicuro, Carbone, non sarà al Granillo. “Sarei tentato di andarla a vedere, ed invece non riesco perché la sera prima sarò a san Siro a vedere il derby di Milano. E lì non ho dubbi: tifo Inter”.