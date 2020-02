Reggina, Blondett: “Lunedì abbiamo bisogno dei tifosi, a Vibo mi hanno commosso”

Edoardo Blondett alla Gazzetta del Sud: "Ternana? Loro hanno un rendimento migliore in trasferta e giocheranno per un solo risultato, noi non possiamo fare calcoli".

Da centrale difensivo a esterno alto, sempre con risultati importanti. Edoardo Blondett, autentico jolly della capolista Reggina, è stato intervistato dal collega Natalino Licordari, per l’odierna edizione della Gazzetta del Sud.

IL BIG MATCH CON LA TERNANA-Si può prevedere una gara sulla falsariga di quella giocata contro il Bari. Dunque un match equilibrato che potrebbe essere deciso da un episodio, speriamo a nostro favore. Loro hanno un rendimento migliore in trasferta e giocheranno per un solo risultato, noi non possiamo fare calcoli. Entreremo in campo con la giusta determinazione, decisi a tornare al successo in casa. Non vinciamo dallo scorso otto dicembre, è arrivato il momento di sbloccarci. Della Ternana conosco il portiere Tozzo e il centrocampista Salzano. La differenza col Bari? I pugliesi hanno maggiore fisicità, i rossoverdi penso abbiano un gioco più spettacolare.

DECIDE TOSCANO-Ancora sulla fascia destra? Sinceramente non lo so. Il mister non mi ha ancora anticipato nulla. Deciderà lui, io comunque sono pronto. Nella gara di andata, Bertoncini si infortunò durante il riscaldamento e toccò a me scendere in campo dal primo minuto. Disputammo una buona gara, meritavamo di vincere.

TRE PUNTI PESANTISSIMI-A Vibo sfida tosta, ma abbiamo portato a casa tre punti pesantissimi. Nei derby non esistono squadre favorite. Complimenti alla Vibonese che ha lottato con piglio e coraggio. Nella ripresa siamo riusciti a gestire il risultato non rischiando nulla.

IL POPOLO AMARANTO-Impensabile ripetere quello che abbiamo realizzato nella prima parte della stagione. Le squadre non sono macchine perfette. Con il ritorno è iniziato un nuovo campionato. Le avversarie si sono potenziate e ci conoscono meglio. Messaggio ai tifosi? Quello di sempre. I nostri tifosi a Vibo hanno commosso anche il sottoscritto. Spero siano tanti anche lunedì sera. Abbiamo bisogno dello stesso calore per superare lo scoglio Ternana. Servirà un “Granillo” pieno come lo è stato col Bari.