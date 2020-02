Capitan De Rose avverte tutti: “La Reggina è tornata”

Una Reggina ritrovata, pronta ad affrontare la super-sfida con la Ternana senza alcun timore. Capitan De Rose ha fatto il punto della situazione ai microfoni del collega Eugenio Marino, il quale lo ha intervistato per conto del CorSport.

LA CAPOLISTA RITROVATA-Si, siamo decisamente più vicini al rendimento dell’andata. Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato più duro per tante ragioni, tutte le avversarie si motivano pensando di poter battere la capolista. Cosa ci manca ancora? Credo nulla. Ci siamo ritrovati. Poi dipende dagli avversari, come stai in campo, l’approccio alla gara. A Vibo siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo, ad avere pazienza e indurre, a nostro vantaggio, gli episodi che si verificano a ogni gara.

NESSUNA PAURA-Questo è un gruppo molto compatto. Chi gioca dà il massimo e fa sempre bene. Ho giudizi positivi per tutti. Certo, senza infortuni va meglio. C’è la possibilità di scegliere e cambiare l’inerzia della gara. La Ternana? Ha una rosa di valore assoluto. E’ stata strutturata per la promozione diretta. La rispettiamo ma, ovviamente, non abbiamo paura. Siamo la Reggina, noi incutiamo paura.

SI GIOCA IN DODICI-La Reggina è squadra che attacca, non aspettiamo mai gli avversari. Faremo il nostro gioco con grande attenzione. Il sostegno dei tifosi? Definirli straordinari sarebbe una ripetizione. Sono il 12° uomo in campo. Siamo felici di averli accanto, in grande numero. Tocca a noi alimentare il loro grande entusiasmo che ritorna attraverso il sostegno alla squadra. Serie B più vicina? Nessuno di noi pensa a questo. La nostra attenzione è sempre rivolta alla prossima partita, che prepariamo con cura.