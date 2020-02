Reggina, Sant’Agata live: amaranto in campo, non si vedono gli infortunati…

Ultime News

E’ senza dubbio Mimmo Toscano, l’ex più atteso della partitissima tra Reggina e Ternana, in programma lunedì sera al Granillo. L’attuale condottiero amaranto, ha riportato Terni in serie B alla sua prima...

Vento gelido e temperatura tipicamente invernale al centro sportivo Sant’Agata, dove gli amaranto hanno ripreso da poco la preparazione in vista della Ternana. Sotto lo sguardo vigile di mister Toscano e del suo staff, la...

Una gara tiratissima, di fronte ad un pubblico da categoria superiore. Questo il pensiero di Carlo Mammarella, capitano della Ternana, in vista del big match del Granillo tra amaranto e rossoverdi. “Toscano lo conosco-ha...

La riapertura della Curva Nord, potrebbe essere la grande novità del big match tra Reggina e Ternana. In tal senso il club è impegnato in una corsa contro il tempo, così come sottolinea la Gazzetta del Sud. “La...