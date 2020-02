Reggina, riprese le fatiche in vista della Ternana: il report dell’allenamento odierno

Gli amaranto tornano in campo. Questo pomeriggio, intorno alle 15, la Reggina ha ripreso le fatiche presso campo numero uno del centro sportivo Sant’Agata in vista del big-match di lunedì, al ”Granillo”, contro la Ternana.

Primo allenamento settimanale per gli uomini di mister Toscano che, come di consueto, hanno iniziato la seduta lavorando molto circa la parte atletica, svolgendo, come riscaldamento, corsa ed esercizi ad ostacoli.

Successivamente si è passati al lavoro tecnico, con un giro palla a ranghi misti, dai e vai, triangolazioni e possesso palla a squadre arrivando sino in porta (svolto con i portieri prima e senza poi). Tanta corsa a ranghi misti subito dopo, prima di passare alla consueta partitella di fine allenamento, alla quale non hanno partecipato Denis (uscito anzitempo dal campo) e Bertoncini (che ha lavorato a parte con il recupero infortunati Salvatore Gangemi).

Assenti totalmente dal rettangolo verde gli infortunati Garufo, Rolando, Bresciani e Doumbia, recuperato Bertoncini, il quale, eccetto la partitella finale ha svolto tutto l’allenamento insieme alla squadra.

A.C.