Gazzetta del Sud: “Reggina, si lavora per aprire la Nord a 3000 ragazzi”

La riapertura della Curva Nord, potrebbe essere la grande novità del big match tra Reggina e Ternana. In tal senso il club è impegnato in una corsa contro il tempo, così come sottolinea la Gazzetta del Sud.

“La prevendita dovrebbe tenersi oggi-scrive il collega Natalino Licordari-, dopo la riunione del Gos. Si sta facendo di tutto per rendere agibile la Curva Nord. Dovrebbe ospitare circa 3.000 ragazzi battezzati ‘tifosi del domani’. Venerdì attesa la decisione definitiva. Il club ha dato mandato al consulente tecnico Ennio Russo di seguire l’iter. Previsti almeno 12.000 spettatori”.

Momento cruciale, amaranto pronti a fare quadrato più che mai. “Da domani- si legge-, per stare accanto alla squadra, arriverà in città il Presidente Gallo, presente anche a Vibo”.