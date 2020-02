Ex amaranto, la Reggina può ritrovare Cacia da avversario…

Non è stata certo una storia da ricordare, quella tra la Reggina e Daniele Cacia. Arrivato a Reggio in prestito dal Lecce nella stagione 2009/2010, per rinforzare una compagine che sulla carta sarebbe dovuta tornare in serie A, l’attaccante finì col deludere le attese assieme a tutti i suoi compagni. Solo 4 gol in 27 presenze, caratterizzate da parecchie panchine.

Il rapporto con i tifosi amaranto si deteriorò ulteriormente nella stagione successiva, quando il classe ’83, passato nel frattempo al Piacenza, esultò in modo polemico verso il settore ospiti,subito dopo aver realizzato la rete del 3-2 in favore dei biancorossi.

Ad oggi, Cacia è svincolato, visto che l’ennesima avventura col Piacenza si è conclusa anzitempo. Secondo quanto riportato da tuttoc.com, sull’esperto bomber ci sono due club, ovvero Gubbio e Catania. Qualora la spuntassero gli etnei, la Reggina e Cacia incrocerebbero i loro destini già il 16 febbraio, quando la capolista sarà di scena al Massimino per la 26^ giornata.