La capolista rispetta il pronostico in casa del Cotronei: dodici punti in quattro partite e +5 sulla ReggioMediterranea.

Un errore grave, quello commesso nella serata di ieri da RNP. Un errore riguardo il quale ci scusiamo pubblicamente con l’Asd San Luca, i suoi calciatori, i suoi tecnici ed i suoi tifosi. La copertina del 20° turno va alla capolista, che espugnando Cotronei ha aumentato il vantaggio sul secondo posto.

Quarta vittoria consecutiva della gestione De Angelis, per una squadra che continua a non perdere un colpo. Il San Luca ha ripreso a marciare con i ritmi di un orologio svizzero, il successo sul campo di Cotronei vale una nuova mini-fuga ai giallorossi, complice la sorprendente sconfitta della ReggioMediterranea ad opera del Soriano. Ancora sugli scudi la coppia Romero-Lazzarini (doppia cifra per quest’ultimo, autentico valore aggiunto dei giallorossi), le cui reti hanno mandato agli archivi lo 0-2 finale. I risultati utili consecutivi salgono a venti, la capolista rimane imbattuta insieme al Lamezia. Presto per parlare di allungo decisivo, ma i presupposti affinché anche questa stagione si riveli trionfale ci sono tutti.

VOTO: 7.