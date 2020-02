La storia di Reggina-Ternana: umbri in vantaggio, la vittoria amaranto manca dal 2001

Verso Reggina-Ternana: tradizione negativa per gli amaranto, che davanti al pubblico amico hanno battuto i rossoverdi soltanto due volte in quattordici occasioni.

Quella di lunedì sera, rappresenterà la quattordicesima edizione di Reggina-Ternana per quel che concerne le sfide in campionato. Tradizione negativa per gli amaranto, in una gara caratterizzata dai pareggi (ben otto, cinque dei quali consecutivi). La compagine dello Stretto è riuscita a fare sua l’intera posta in palio soltanto nel 1969 e nel 2002: nel primo caso decisero Toschi e Lombardo, nel secondo Cozza e Dionigi.

Il bilancio dei precedenti premia dunque gli umbri, i quali hanno sbancato lo Stretto in quattro circostanze: 22 febbraio 1970, 19 marzo 1972, 1 marzo 1992 e 30 marzo 2014. Da ricordare il pareggio del 1999, quando in un Granillo gremito all’inverosimile, Fabio Articò riacciuffò la Ternana guidata da Bolchi e spianò la strada verso la prima serie A, raggiunta una settimana più tardi al Delle Alpi di Torino.

Il match manca da sei anni. L’ultimo precedente coincide con il quarto successo delle Fere, che all’ultima giornata passarono al Granillo contro una Reggina imbottita di ragazzini e già mestamente retrocessa (ad oggi, quel match rappresenta per il calcio nostrano l’ultimo giocato in B…).

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto (nella foto: il gol di Alessio Viola contro la Ternana, campionato 2012/2013).

SERIE B 68-69, 18^ giornata di andata (2/2/1969)

REGGINA-TERNANA 2-0

Reggina: Jacoboni, Bello, Clerici, Divina, Sonetti, Pesce, Guizzo, Pirola, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Segato.

Marcatori: Toschi, Lombardo.

SERIE B 69-70, 4^ giornata di ritorno (22/2/1970)

REGGINA-TERNANA 0-1

Reggina: Ferrari, Divina, Clerici, Tacelli, Bello, Pesce, Toschi, Pirola, Vallongo, Lombardo, Del Barba (Bongiorni). Allenatore: Galbiati.

SERIE B 70-71, 5^ giornata di ritorno (7/3/1971)

REGGINA-TERNANA 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Comini, Sironi, Merighi, Rinero, Facchin. Allenatore: Persico.

SERIE B 71-72, 6^ giornata di ritorno (19/3/1972)

REGGINA-TERNANA 1-2

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Cozzani, Sonetti, Perucconi, Molinari (Righi), Merighi, Scarpa, Fazzi. Allenatore: Neri.

Marcatore: Fazzi.

SERIE B 73-74, 7^ giornata di andata (11/11/1973)

REGGINA-TERNANA 0-0

Reggina: Cazzaniga, Poppi, D’Astoli, Sali, Landini, Bonzi, Filippi, Tamborini (Trinchero), Merighi, Corni, Bonfanti. Allenatore: Moschino.

SERIE C1 80-81, 15^ giornata di ritorno (24/5/1981)

REGGINA-TERNANA 1-1

Reggina: Navazzotti, Beretta (Matà), Carlà, Re, Arcoleo, Ferri, Spinella, Colla (Tortora), Piras, Scarrone, Camolese. Allenatore: Buffoni.

Marcatori: 33′ pt Piras (R), 40′ pt Stefanelli (T).

SERIE C1 81-82, 11^ giornata di ritorno (18/4/1982)

REGGINA-TERNANA 0-0

Reggina: Vettore, Olivotto, Re, De Biase, Destro, Rocco, Maestroni (Spinella), Garzilli (Colla), Coppola, Scarrone, Piga. Allenatore: Salvemini.

SERIE C1 82-83, 8^ giornata di ritorno (20/3/1983)

REGGINA-TERNANA 0-0

Reggina: Vettore, De Giovanni, Re, Cotroneo, Geria, Saviano, Vittiglio (Coppola), Donati, Grandi, Sciannimanico, Segoni (Corrieri). Allenatore: Scoglio.

SERIE C1 84-85, 6^ giornata di andata (28/10/1984)

REGGINA-TERNANA 0-0

Reggina: Giordano, De Giovanni, Nobile, Ardizzon, Cacitti, Saviano, Vittiglio (Spinella), Mondello, Fracas (Crucitti), Moccia, Perfetto. Allenatore: Tobia.

SERIE C1 91-92, 5^ giornata di ritorno (1/3/1992)

REGGINA-TERNANA 0-1

Reggina: Boscaglia, Prete, Poli, De Vincenzo, Vincioni, Frascella, Mariotto, Maranzano, Giacchetta (Belmonte), Alberti, Zanin. Allenatore: Geretto.

Marcatore: 16′ st Negri.

SERIE B 98-99, 18^ giornata di ritorno (6/6/1999)

REGGINA-TERNANA 1-1

Reggina: Orlandoni, Martino, Ziliani, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli (Campo), Firmani (Briano), Cozza, Poli, Artico, Possanzini. Allenatore: Bolchi.

Marcatori: 38′ pt Borgobello (T), 12′ st Artico (R).

SERIE B 2001-2002, 18^ giornata di andata (23/12/2001)

REGGINA-TERNANA 2-0

Reggina: Belardi (Franzone), Vicari, Jiranek, Franceschini, Morabito, Cozza, Mamede, Mozart, Casale (Veron), Bogdani (Leon), Dionigi. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 37′ pt rig. Cozza, 25′ st Dionigi.

SERIE B 2012-2013, 15^ giornata di andata (23/12/2001)

REGGINA-TERNANA 1-1

Reggina: Baiocco, Adejo, Ely, Bergamelli, Melara, Rizzo (Campagnacci), Armellino, Barillà, Sarno, Fischnaller (Di Bari), Ceravolo (Viola). Allenatore: Dionigi.

Marcatori: 21′ st Maniero (T), 38′ st Viola (R).

SERIE B 2013-2014, 19^ giornata di ritorno (30/5/2014)

REGGINA-TERNANA 1-2

Reggina: Pigliacelli, Coppolaro, Bochniewicz, Ipsa, Frascatore (Perrone), Maicon (Caruso), Pambou, Dall’Oglio, Condemi (Ammirati), Fischnaller, Di Michele. Allenatori: Zanin/Gagliardi.

Marcatori: 10′ pt Avenatti (T), 13′ pt Fischnaller (R), 30′ st Alfageme (T).