Storie di ex: Gasparetto, a Terni più dolori che gioie…

Anche Daniele Gasparetto, rientra nell’elenco degli ex sulla sponda amaranto, per quanto riguarda il big match che si giocherà al Granillo.

Il difensore ha giocato in Umbria dall’agosto del 2017 al gennaio del 2019, per un totale di 36 presenze e 2 reti. Reduce dalla doppia impresa con la Spal, passata in soli due anni dalla C alla A, il classe ’88 a Terni ha vissuto un anno e mezzo decisamente complicato, così come il resto dei rossoverdi: prima la retrocessione in C, poi il flop di una squadra costruita per tornare subito nella serie cadetta, salvo poi deludere le attese. Il 31 gennaio 2019 dunque, il passaggio in riva allo Stretto, per quello che fu l’ultimo “colpaccio invernale” di un club letteralmente rilanciato dall’arrivo di Luca Gallo.

Il ritorno da ex al Liberati, Gasparetto lo ha vissuto a metà, visto che lo scorso 25 settembre è rimasto in panchina per tutto il match. Lunedì le cose potrebbero andare diversamente, con il 31 che, al di là del recupero o meno di Bertoncini, si candida per una nuova maglia da titolare, forte delle due ottime prove fornite contro Bari e Vibonese.