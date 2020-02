Vibonese, Redolfi sulla gara con la Reggina: “Il rigore? Penso che tutti abbiano visto…”

Nonostante le immagini abbiano evidenziato che il rigore concesso alla Reggina domenica scorsa fosse netto, Alex Redolfi non è ancora convinto della scelta fatta dal direttore di gara. Il difensore rossoblù, ex della partita ed autore del fallo di mano che ha portato Denis sul dischetto, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù.

“Penso che per come è andata la partita potevamo prendere gol solo così. Non è per fare i fenomeni, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo dimostrato di essere squadra, abbiamo dimostrato la nostra forza ed il nostro gioco. Penso che tutti abbiano visto come è stato il calcio di rigore (sorride, ndr…). Prima della partita ho fatto una settimana a letto, ma volevo essere in campo a tutti i costi per aiutare la squadra, anche perché ero un ex”.

Secondo il classe ’94, la Vibonese avrebbe meritato un epilogo diverso. “Più che soddisfazione c’è rammarico, perché abbiamo avuto subito una grande occasione e potevamo passare in vantaggio, a quel punto l’avremmo gestita con più consapevolezza. Prendiamo comunque la prestazione”. Vibo, una scelta immediata. “La mia situazione a Reggio non era tanto chiara, appena ho avuto la possibilità ho scelto subito Vibo per la società, per il Presidente e per la voglia che c’è sia di lanciare i giovani che di rilanciare quelli come me che avevano giocato poco”.

In riva allo Stretto, nella scorsa stagione, Redolfi ha collezionato dodici presenze, impreziosite da un gol.