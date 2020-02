Cittanovese, Cianci carica i giallorossi: “Col Palermo per dare grandi risposte”

Dopo il ko sul campo del Savoia, la Cittanovese prosegue nel proprio ciclo terribile: al Monreale Proto infatti, arriva la corazzata Palermo, maggiore indiziata alla vittoria del campionato. La difficoltà dell’impegno non spaventa il capitano dei giallorossi, Flavio Cianci, il quale si dice convinto del fatto che la compagine pianigiana può rendere la vita dura alla capolista.

Di seguito, tutte le dichiarazioni rilasciate da Cianci al sito ufficiale della Cittanovese.

SENSAZIONI POSITIVE-Partite come queste si preparano con più semplicità sotto il profilo dell’attenzione. Ogni singolo elemento della squadra ci tiene a far bene e a mettersi al servizio dei compagni. Sarà una sfida affascinante e difficile per tanti motivi. Ma noi daremo il massimo. Già in settimana l’effetto si va riverberando sugli allenamenti. Le sensazioni sono davvero positive.

UNA GRANDE RISPOSTA…Momento di flessione? Si, condivido, non ci arriviamo nella nostra migliore condizione. Abbiamo speso tantissimo nel girone d’andata, infilando tanti punti pesanti e collezionando anche qualche record interessante. Ad esempio le cinque vittorie consecutive. È pur vero, però, che una partita del genere ci può far riallacciare un discorso che ora è momentaneamente interrotto. Mi aspetto una grande risposta dai miei compagni.

LA SPINTA DEL PUBBLICO-La Cittanovese sta disputando il suo terzo campionato di Serie D. Nelle scorse due stagioni la squadra giallorossa ha battuto la Vibonese al “Razza” e il Bari in casa. Io ero presente in entrambe le occasioni. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni, ma attenzione a non illudersi dietro le suggestioni. La vera nota importante è il fatto di giocare in casa, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e pericolosa. Noi sicuramente daremo il massimo. Poi quello che verrà lo valuteremo al termine della partita.