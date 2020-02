Reggina, emergenza fasce: le ultime su Garufo, Rolando e Bresciani

Amaranto con gli uomini contati sugli esterni, ma per il big match di lunedì sera si può puntare ad un recupero in extremis.

Daniele Liotti e Matteo Rubin. Questi, al momento, gli unici esterni di ruolo a disposizione della Reggina, dal momento che l’impiego di Edoardo Blondett sull’out destro, pur portando a risultati indubbiamente positivi, va considerata un “adattamento”. Nicolas Bresciani, Desiderio Garufo e Gabriele Rolando, restano infatti in lista indisponibili, dato che nessuno dei tre oggi era presente all’allenamento pomeridiano degli amaranto (clicca qui).

Una vera e propria emergenza sulle fasce laterali, che va a togliere imprevedibilità e spinta al 3-5-2 di mister Toscano, soprattutto considerando le prerogative degli attuali assenti.

In vista della delicatissima gara casalinga contro la Ternana, la capolista spera comunque di recuperare uno dei tre infortunati, ovvero Garufo. L’ex Trapani sembrava dovesse tornare in gruppo già a partire da oggi, ed invece il suo ritorno a Sant’Agata avverrà tra domani e dopodomani: non un recupero certo dunque, contrariamente a quanto si pensava la settimana scorsa, ma ci sono discrete possibilità di vedere il classe ’87 quantomeno tra i convocati, complice il fatto che si giocherà di lunedì e dunque ci sarà un giorno in più a disposizione. Sempre tra giovedì e venerdì, è previsto anche il ritorno di Rolando, ma nel caso dell’ex Carpi le possibilità sembrano poche, visto che l’infortunio rimediato a Vibo dovrebbe consigliare a tecnico e staff medico di evitare rischi.

Disco rosso invece, per quanto concerne Bresciani: i tempi di recupero come già detto si sono allungati parecchio, l’esterno sinistro salterà sicuramente sia il posticipo del Granillo che la successiva trasferta di Catania.

f.i.