Reggina, la fiducia di Rubin: “Prima o poi arriverà…”

Rimasto in riva allo Stretto a dispetto di una cessione che sembrava quantomeno probabile, Matteo Rubin continua ad attendere fiducioso il suo momento. Nonostante un utilizzo limitato (sette presenze in campionato), il classe ’87, così come il resto del gruppo, si è sempre distinto per la dedizione alla causa, ed anche nella sessione del calciomercato invernale ha manifestato la sua volontà di rimanere in amaranto per dare un contributo alla corsa verso la serie B.

L’esterno sinistro, sulla propria bacheca facebook, ha pubblicato una foto che lo ritrae durante una fase di riscaldamento, accompagnato dall’eloquente frase “Prima o poi arriverà” (clicca sulla foto in basso all’articolo, per vedere il post originale). Chiaro il riferimento ad una nuova chance, che potrebbe essere “facilitata” dall’emergenza che la capolista presenta sugli esterni dopo gli infortuni dei vari Garufo, Rolando e Bresciani.

L’ultima presenza da titolare di Rubin, risale allo scorso 15 dicembre, sul campo di Lentini.