Storie di ex: Mimmo Toscano, l’uomo che riportò Terni in serie B

E’ senza dubbio Mimmo Toscano, l’ex più atteso della partitissima tra Reggina e Ternana, in programma lunedì sera al Granillo.

L’attuale condottiero amaranto, ha riportato Terni in serie B alla sua prima esperienza sulla panchina umbra, datata 2011/2012. Dopo aver mantenuto la categoria l’anno successivo, Toscano fu esonerato nel 2012/2013, sempre in B: un esonero davvero sorprendente, dal momento che arrivò a seguito di una vittoria, ottenuta dalle fere il 29 dicembre del 2013, proprio contro la Reggina. Fresco di un altro campionato di C vinto (con il Novara) Toscano ritornerà a Terni, sempre in B, nel 2015/2016: la quarta esperienza in rossoverde durerà pochissimo, concludendosi con le dimissioni a fine settembre.

Da quel giorno, il tecnico reggino ha affrontato da ex i rossoverdi per tre volte: due sulla panchina della Feralpi Salò (un pareggio ed una sconfitta)) ed una in questo campionato con gli amaranto, in occasione del pari sul campo degli umbri.

Mimmo Toscano e la Ternana: di mezzo c’è ancora la B, ma stavolta l’obiettivo è quello di portarla in riva allo Stretto…