Ternana, Mammarella in vista di Reggio: “Sugli spalti sarà spettacolo, punto su Marilungo…”

Una gara tiratissima, di fronte ad un pubblico da categoria superiore. Questo il pensiero di Carlo Mammarella, capitano della Ternana, in vista del big match del Granillo tra amaranto e rossoverdi.

“Toscano lo conosco-ha dichiarato Mammarella al Corriere dello Sport, nel corso dell’intervista rilasciata al collega Massimo Boccucci- l’ho affrontato da avversario. E’ un allenatore preparato che schiera bene la squadra. Non è facile giocarci contro. Sarà una gran bella sfida. Spettacolo? Sugli spalti di sicuro. Significa molto anche per loro, possono togliere di mezzo una rivale. Potrebbe essere una gara tesa, nel girone di ritorno le cose cambiano poiché le squadre hanno un atteggiamento diverso come s’è visto domenica al Liberati”.

Anche l’esterno sinistro, mette in evidenza i torti arbitrali. “Nella fase difensiva siamo cresciuti molto. Abbiamo anche la possibilità con i giocatori là davanti di poter decidere in qualunque momento, e questo vale pure per loro. L’episodio poi fa parte del gioco. Ci stanno venendo meno tante situazioni, penso anche ai rigori non concessi. Non sempre si deve fare un calcio stellare e tirare tante volte in porta. A noi qualche decisione arbitrale manca”.

Sul calciatore rossoverde che potrebbe fare la differenza. “Marilungo sta facendo un lavoro oscuro e buono. Per un attaccante il gol è tutto, credo che sia la partita giusta”.