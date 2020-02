Quotidiano del Sud: “Reggina meno brillante, ma il carattere è tornato…”

Difficoltà e punti di forza, per una squadra che continua a guardare tutti dall’alto verso il basso. Il Quotidiano del Sud, nell’edizione odierna, analizza il momento della capolista Reggina in vista del big match contro la Ternana.

“Oggi la Reggina è diventata agli occhi di tutti una squadra superabile- scrive il collega Rino Tebala-, ed è per questo che il Bari è venuto a Reggio con qualche chance in più e la stessa Ternana, cercherà più forza per tentare il colpo al Granillo. La Reggina però, a parte qualche problema di formazione per la probabile indisponibilità di alcuni giocatori, ha ripreso quota e ha trovato nuova linfa, proprio dopo il confronto diretto col Bari. Inoltre la vittoria di Vibo, domenica scorsa, ha ridato forza alla squadra sempre più lanciata verso la vittoria del campionato”.

Anche al Razza, la truppa di Toscano ha mostrato segnali confortanti soprattutto sotto il profilo della mentalità. “La Reggina- si legge- non brilla come nel 2019 ma ritorna ad essere una squadra di gran carattere, in grado di rialzare la testa e chiudere anche questo mese di febbraio in testa alla classifica, con un buon margine di vantaggio”.