Reggina-Ternana, il posticipo del Granillo a Meraviglia di Pistoia

Designata la terna arbitrale per la supersfida di lunedì 10 febbraio, per il fischietto torcano sarà il quarto incrocio con gli amaranto.

Sarà Francesco Meraviglia di Pistoia ad arbitrare il posticipo tra Reggina e Ternana, valevole per la 25^ giornata del campionato di serie C. Per il fischietto toscano, assistito dai guardalinee Daisuke Yoshikawa e Giorgio Rinaldi, entrambi della sezione di Roma 1, sarà il quarto incrocio con gli amaranto, i quali sotto la sua direzione hanno ottenuto due vittorie ed una sconfitta.

Primo incrocio tra Meraviglia e la Reggina datato 15 novembre 2015, quando il direttore di gara debuttò al “Granillo” in un pirotecnico 4-3 per gli amaranto ai danni di una Palmese rimontata e battuta in extremis grazie ad una rete di Zampaglione al 94′.

Secondo incrocio recente risalente al 24 febbraio scorso in terra stabiese, dove i calabresi vennero sconfitti per un rete a zero a otto minuti dalla fine. Il terzo riguarda la stagione in corso (29 settembre), con la compagine dello Stretto che si è aggiudicata il big match a danno del Catania grazie alla rete di Corazza in apertura.

Nelle prime due gare, Meraviglia si è distinto per una direzione sicura ed autoritaria, senza lasciare alle sue spalle episodi dubbi o discutibili. Nell’ultima invece, in collaborazione col guardalinee ha commesso un errore evidente, annullando il gol del raddoppio firmato Corazza per un fuorigioco rivelatosi inesistente.

Nessun calcio di rigore assegnato, un cartellino rosso estratto (quello nei confronti di Foderaro, il quale nel dicembre 2015 si trasferì in amaranto, ma nella sopracitata sfida tra Reggio e Calabria e Palmese indossava ancora la maglia neroverde).