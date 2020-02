Vibonese-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Denis centra il poker…

El Tanque segna ancora, i nostri lettori lo eleggono MVP degli amaranto per la quarta volta di seguito.

Così come contro il Bari, anche per quanto riguarda la trasferta di Vibo i tre calciatori sottoposti al giudizio dei nostri lettori per il titolo di MVP della gara sono stati Daniele Gasparetto, German Denis e Dimitrios Sounas .

Per la quarta volta consecutiva i nostri lettori hanno scelto German Denis, autore del “cucchiaio” dagli undici metri che ha permesso alla compagine di Toscano di tornare a Reggio con i tre punti.

El Tanque spopola con 158 preferenze sui 280 voti totali. Secondo Gasparetto con 98, terzo Sounas con 24.

