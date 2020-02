Reggina, quando il dodicesimo uomo passa da importante a fondamentale

Quando entri in campo e vedi che la tua gente è in numero addirittura superiore al pubblico di casa, tutto può diventare più facile. Anche al Razza di Vibo, così come al Sicula Trasporti Stadium di Lentini, la Reggina ha finito per giocare in casa una gara che vedeva i colori amaranto di scena in trasferta.

Si sta entrando nel momento decisivo del campionato, oggi come non mai ogni componente può fare la differenza e spostare gli equilibri. Ed il popolo amaranto, sotto questo aspetto, può davvero essere la carta in più a favore della capolista.

Lo si è percepito anche domenica scorsa, vedendo il vessillo amaranto campeggiare non solo nel settore ospiti gremito e ribollente di passione, ma anche in tribuna. Una spinta che è diventata fondamentale soprattutto nei minuti finali, quando la gente di Reggio ha capito che la capolista stava lottando con le unghie e con i denti per portare a casa la vittoria: proprio in quei concitati momenti, i boati di sostegno verso la squadra di Toscano sono aumentati di intensità e forza.

Adesso, la Ternana: il dodicesimo uomo è pronto a scendere nuovamente in campo, questa volta in un Granillo che presenterà l’ennesimo colpo d’occhio da categoria superiore.

f.i.